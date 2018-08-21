Производитель пылесосов Dyson зарегистрировал марку электромобилей

Лондон, , 12:13 — REGNUM Компания Dyson, принадлежащая изобретателю Джеймсу Дайсону, зарегистрировала в ЕС товарную марку Digital Motor для своих будущих электромобилей. Об этом 20 августа сообщил портал The Torque Report.

На данный момент Dyson не раскрывает подробностей, но известно, что компания работает как минимум над тремя электромобилями. Ожидается, что своё первое серийное транспортное средство Dyson представит в 2019 году, а на рынок модель поступит в 2021 году.

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Напомним, в сентябре 2017 года ИА REGNUM сообщило о том, что Dyson намерена выпустить революционный электромобиль. Глава компании Джеймс Дайсон заявил, что над этим проектом работает более 400 сотрудников компании. Подход к созданию первого электрокара Dyson он описал как «радикальный».

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