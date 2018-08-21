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Isuzu представила в Австралии внедорожные концепт-кары D-Max и MU-X

Техника

Автомобили получили агрессивный дизайн

Мельбурн, Австралия, 21 августа 2018, 11:32 — REGNUM  Японский автопроизводитель Isuzu представил на мероприятии в Мельбурне (Австралия) две необычных внедорожных модели: D-Max Concept X и MU-X Concept X. О них 20 августа рассказал портал AutoIndustriya.

https://twitter.com/ggtechau/status/1031504543744446464

Дизайн автомобилей необычный, достаточно агрессивный. Из угол въезда равен 50 градусам, угол съёзда — 38 градусам. D-Max Concept X представляет собой пикап, который может перевозить в грузовом пространстве запасное колесо и четыре канистры с топливом. Полноприводные машины оборудованы дизельным двигателем объёмом 3 л, мощность которого равна 176 л. с.

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Напомним, пикап D-Max компания Isuzu производит с 2002 года. В его основе лежит та же платформа General Motors, на основе которой построен Chevrolet Colorado. Стоит отметить, что представленные в Мельбурне D-Max Concept X внешне совершено не похож на эту популярную модель.

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