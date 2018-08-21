Иран представил первый современный истребитель собственного производства

Тегеран, , 11:01 — REGNUM В Иране в преддверии Национального дня оборонной промышленности, который будет отмечаться 22 августа, представлен первый в стране современный истребитель, который разработан и изготовлен отечественными военными экспертами. В презентации, которая прошла сегодня, 21 августа, в Тегеране принял участие президент страны Хасан Рухани, сообщает агентство Tasnim.

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Отмечается, что отечественный самолёт под названием «Коусар» — это усовершенствованный истребитель, который оснащён современными средствами связи и управления, он используется для коротких воздушных миссий поддержки.

Планируется, что производство истребителя будет осуществляться в двух модификациях — с одной и двумя кабинами пилотов для обучения молодых летчиков истребительной авиации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Иране был представлен новый танк «Карар», созданный «исключительно силами иранского оборонно-промышленного комплекса». При этом эксперты выразили сомнение в возможностях Ирана не только разрабатывать, но и производить современную бронетанковую технику. Серийное производство нового танка, который способен поражать статичные и движущиеся цели в любое время суток, а также преодолевать самые разнообразные препятствия, запущено на базе промышленного комплекса «Бани Хашем» в провинции Луристан.

Ранее, в августе 2016 года, на выставке военной промышленности Ирана впервые была представлена ЗРС «Бавар-373», которая, как утверждали иранские СМИ, является аналогом российской системы С-300. Тестирование зенитно-ракетной системы проводилось в марте 2017 года.

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