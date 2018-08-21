Changan обнародовал фото и характеристики обновлённого кроссовера CS55

Пекин, , 10:04 — REGNUM Changan представил в Китае новую версию кроссовера CS55, в сети появились фото модели и её характеристики. Об этом 20 августа сообщил портал NJCar.

Одним из основных изменений внешнего вида автомобиля стала новая решётка радиатора, выполненная в виде матрицы. Ранее на ней было размещено название марки, сейчас там расположен логотип. Автомобиль получил новое рулевое колесо, цифровую панель приборов и улучшенную мультимедийную систему.

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Также обновлённый кроссовер CS55 оборудован различными системами помощи водителю. Что касается силового агрегата, то он остался прежним. Машина будет доступна в переднеприводном и полноприводном вариантах. На рынок кроссовер поступит в сентябре 2018 года.

Напомним, предыдущая версия Changan CS55 оборудовалась бензиновым мотор объёмом 1,5 л, мощность которого равна 156 л.с. Усилие на колеса от него передавала автоматическая или механическая КП, в зависимости от комплектации.

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