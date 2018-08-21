На базе зенитки «Деривация-ПВО» создадут боевого робота

Москва, , 09:44 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» создаст полностью роботизированный комплекс на базе самоходной зенитки «Деривация-ПВО». Как сообщил генеральный директор предприятия Григорий Закаменных на форуме «Армия-2018», работы по созданию боевого робота уже запланированы.

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По словам Закаменных, которые цитирует ТАСС, современные боевые машины изначально создаются под автоматический режим. Весь цикл боевой работы проводится без участия оператора, который только выбирает актуальную цель и дистанционно даёт команду на открытие огня.

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Напомним, боевая машина 2С38, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Деривация ПВО», станет одной из ожидаемых новинок Международного военно-технического форума «Армия-2018». Ранее была впервые представлена лишь модель зенитной установки. Мобильный артиллерийский комплекс предназначенная для уничтожения беспилотников, крылатых ракет, ракет класса «воздух — поверхность», а также военной авиации и других объектов на высотах до 4,5 тыс. м. Мощная 57-мм пушка со скорострельностью в 120 выстрелов в минуту без труда расправится с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, сумеет причинить значительный урон кораблям и катерам, находящимся на дальности в 6 тыс. м.