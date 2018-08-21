Китайский концерн GAG представит на Московском автосалоне бренд Trumpchi

Москва, , 09:39 — REGNUM На предстоящем Московском автосалоне состоится премьера новой автомобильной марки Trumpchi, которая принадлежит концерну GAG (Guangzhou Automobile Group). Об этом 20 августа сообщили «Известия».

Информацию корреспондентам издания подтвердили представители российского офиса китайской компании. На данный момент концерн контракты с дилерами ещё не заключил, только провёл предварительные переговоры. Стоит отметить, что в линейке продукции GAG присутствуют как автомобили для масс-сегмента, так и премиальные модели.

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Напомним, сегодня GAG продаёт в России лёгкие грузовики марки Gonow. Компания вывела эти автомобили на российский авторынок в марте 2016 года. Первым дистрибьютором концерна в РФ стала компания «Азия-Импорт» из Уфы.

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