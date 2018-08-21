Составлен топ-5 самых продаваемых автомобилей отечественного производства

Москва, , 09:16 — REGNUM Самым популярным автомобилем отечественного производства по итогам продаж первого полугодия 2018 года стала LADA Vesta. Об этом 20 августа сообщило агентство «Автостат».

За обозначенный период АвтоВАЗом в России было реализовано 49 635 экземпляров модели, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Второе место в этом модельном рейтинге заняла другая модель компании: LADA Granta (45 672 ед., рост продаж — 8,8%). На третьей строчке оказался LADA Largus (20 989 ед., рост — 53,3%). В топ-5 также вошли LADA XRAY (16 388 ед., рост — 6,1%) и LADA 4×4 (15 371 ед., рост —18%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобильных брендов, машины которых оборудованы механической коробкой передач. В топ-5 вошли LADA, Renault, Kia, Hyundai и Volkswagen.

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