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«Калашников» представил электромотоцикл для военных

Техника

Он способен преодолеть 150 км, развивая скорость до 90 км/ч

«Калашников» представил электромотоцикл для военных
Иллюстрация: Kalashnikov.com
Электромотоцикл SM-1

Кубинка, Московская область, 21 августа 2018, 09:19 — REGNUM  Электромотоцикл SM-1, предназначенный для Минобороны РФ, представил на международном форуме «Армия-2018» концерн «Калашников». Об этом 21 августа сообщает пресс-служба оружейного концерна.

Мотоцикл способен преодолеть 150 км, развивая скорость до 90 км/ч. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением, а также литий-ионной или литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей.

На мотоцикле установлена маятниковая задняя подвеска с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором, передняя подвеска — телескопическая вилка перевернутого типа. Размеры транспортного средства — 2,2×1,3×1,5м.

Как сообщало ИА REGNUM, образцы электромотоцикла от концерна «Калашников» были представлены на форуме «Армия» в 2017 году. Ожидается, что сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции в Москве пересядут на такие электромотоциклы.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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