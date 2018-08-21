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«Ливерпуль» может отдать Кариуса в аренду в «Бешикташ»

Техника

Срок аренды может составить два года

Ливерпуль, Великобритания, 21 августа 2018, 09:05 — REGNUM  «Ливерпуль» может отдать немецкого вратаря Лориса Кариуса в аренду в турецкий «Бешикташ». Об этом 20 августа сообщает BBC.

Отмечается, что срок аренды может составить два года, по окончании которых «Бешикташ» сможет выкупить голкипера.

Отметим, что в летнее межсезонье «Ливерпуль» купил у «Ромы» за €62,5 млн бразильского вратаря Алисона Бекера, который должен заменить Кариуса.

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Напомним, Кариус играет в «Ливерпуле» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча за клуб и пропустил 31 гол. В финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» он допустил две грубые ошибки, из-за которых «Ливерпуль» проиграл (1:3).

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