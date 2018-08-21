Вторник, 21 Августа 2018 года
10:37:10 МСК

Эксперты США видят туманными перспективы истребителя МиГ-41

Техника

Специалисты полагают, что потребности в перехватчике пятого поколения нет

Вашингтон, 21 августа 2018, 08:59 — REGNUM  В ближайшее время российский истребитель пятого поколения МиГ-41 не будет запущен в серийное производство. Такое мнение американской редакцией Business Insider высказал специалист по боевой авиации Джастин Бронк из Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании.

Читайте также: В России активно идут разработки истребителя-перехватчика МиГ-41

Более того, по мнению экспертов, ни на сегодняшний день, ни в перспективе потребности в перехватчике пятого поколения нет. Как отметил вице-президент по аналитике консалтинговой компании Teal Group Ричард Абулафиа, идея создания перехватчика нового поколения — это «жизнь в прошлом», поскольку ракеты «земля — воздух» являются лучшим способом перехвата воздушных целей.

Также, по мнению специалистов, скептицизма в отношении перспектив МиГ-41 добавляет недавно отмененное Министерством обороны РФ серийное производство танков Т-14 «Армата» и истребителей пятого поколения Су-57.

Подробнее: Т-14 «Армата» не пойдет в серию

Напомним, ранее сообщалось, что новый боевой самолёт МиГ-41, известный как «перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата», придёт на смену легендарному советскому перехватчику МиГ-31, до сих пор стоящему на боевом дежурстве. Как сообщало ИА REGNUM, в августе гендиректор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что проект истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является «мифическим», работы над ним начались уже давно. При этом уже в скором времени, по его словам, они будут представлены общественности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить