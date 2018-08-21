Эксперты США видят туманными перспективы истребителя МиГ-41

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В ближайшее время российский истребитель пятого поколения МиГ-41 не будет запущен в серийное производство. Такое мнение американской редакцией Business Insider высказал специалист по боевой авиации Джастин Бронк из Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании.

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Более того, по мнению экспертов, ни на сегодняшний день, ни в перспективе потребности в перехватчике пятого поколения нет. Как отметил вице-президент по аналитике консалтинговой компании Teal Group Ричард Абулафиа, идея создания перехватчика нового поколения — это «жизнь в прошлом», поскольку ракеты «земля — воздух» являются лучшим способом перехвата воздушных целей.

Также, по мнению специалистов, скептицизма в отношении перспектив МиГ-41 добавляет недавно отмененное Министерством обороны РФ серийное производство танков Т-14 «Армата» и истребителей пятого поколения Су-57.

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Напомним, ранее сообщалось, что новый боевой самолёт МиГ-41, известный как «перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата», придёт на смену легендарному советскому перехватчику МиГ-31, до сих пор стоящему на боевом дежурстве. Как сообщало ИА REGNUM, в августе гендиректор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что проект истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является «мифическим», работы над ним начались уже давно. При этом уже в скором времени, по его словам, они будут представлены общественности.