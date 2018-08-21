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Электромоторы для экзоскелета «солдата будущего» созданы в России

Техника

Работы по увеличению мощности, снижению энергопотребления и габаритов этих двигателей пока ещё продолжаются

Москва, 21 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Российские инженеры разработали электродвигатели, с помощь которых можно будет создать экзоскелеты для экипировки «солдат будущего». Об этом сообщили 21 августа в госкорпорации Ростех.

Отмечается, что существующие на сегодняшний день электромоторы уже позволяют создавать работоспособные образцы экзоскелетов, однако работы по увеличению мощности, снижению энергопотребления и габаритов этих двигателей пока ещё продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров заявил, что в России уже создан титановый экзоскелет, который может стать частью экипировки военнослужащих в будущем, однако для его работы отсутствуют моторы и аккумулятор.

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Военно-промышленный комплекс
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