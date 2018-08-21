«Калашников» готовит к испытаниям новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Москва, , 07:58 — REGNUM Автомат АК-308 калибра 7,62 от концерна «Калашников» стал доступен широкой публике. Новый опытный образец был представлен на форуме «Армия-2018».

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«Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 мм. Вместимость магазина — 20 патронов. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на 4 позиции. Возможна установка штык-ножа», — говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм стандарта НАТО с элементами и узлами конструкции автомата АК-12.

«В настоящий момент идёт подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — уточнили в концерне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в России были приняты на вооружение новые автоматы от концерна «Калашников» АК-12 и АК-15. Их серийное производство планируется начать в 2019 году. Тогда же, в марте, на «Ижевском механическом заводе» концерна «Калашников», началась подготовка к серийному производству нового пистолета ПЛ. Обозначение ПЛ присвоено новому оружию по фамилии его конструктора Лебедева. Новый пистолет сконструирован под патрон 9×19 мм и одной из его особенностей является толщина от 21 до 28 мм.

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