Концерн «Калашников» представил гибридный багги для Минобороны

Москва, , 07:51 — REGNUM Концерн «Калашников» выпустил багги, оборудованный гибридной силовой установкой. В компании отмечают, что максимальная скорость автомобиля составляет 100 км/ч. Об этом 20 августа сообщил сайт телеканала RT.

https://twitter.com/RT_russian/status/1031586036059648000

Представители концерна рассказали журналистам, что этот автомобиль повышенной проходимости был создан в интересах министерства обороны РФ. Он способен осуществлять транспортировку 4 человек (включая водителя). Частью силовой установки нового багги являются два электродвигателя, которые передают усилия на задний и передний мосты. Мощность первого равна 57 л.с. (42 кВт), мощность второго — 75 л.с. (55 кВт).

Читайте также: Тюнинг-ателье из США сделало из Mercedes-Benz Sprinter дом на колёсах

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что концерн «Калашников» на военно-техническом форуме «Армия-2018» представит комплекс Rex-1, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Выставка «Армия-2018» пройдёт в подмосковном парке «Патриот» в период с 21 по 26 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Калашников» готовится показать комплекс Rex-1, нейтрализующий беспилотники