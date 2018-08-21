В Китае искусственный интеллект поставят на борьбу с порнографией

Пекин, , 07:43 — REGNUM Китайская система искусственного интеллекта по распознанию голоса, способная выявлять порнографический контент, проходит испытания на компьютерах в Китае с 19 августа, сообщает издание Science and Technology Daily.

При помощи метода распознания образцов голоса, система, разработанная китайской IT-компанией Alibaba, может работать с китайским, японским, английским и русским языком, помимо множества китайских диалектов, распространённых в провинциях Хунань, Хубэй, Хэнань, Сычуань и Гуандун.

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Переводя голос в код, система сравнивает его с ключевыми словами в уже имеющемся «лексиконе» системы, учитывая вариативность произношения. Система способна мониторить как голосовые онлайн-, так и офлайн-файлы. Система способна самообучаться по мере обработки всё новых и новых файлов. Так, кантонскому диалекту система «научилась» по мере «просмотра» телевизионных сериалов.

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Отметим, что Китай является одним из пионеров в деле развития системы искусственного интеллекта в мире. Такие гиганты, как Alibaba, Tencent, Huawei и прочие занимается активным развитием технологии и внедрением ее в различные сферы жизни. Так, искусственный интеллект уже помогает ловить преступников, распознавая их лица в толпе после сверки с базами данных.

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