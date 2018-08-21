Тюнинг-ателье из США сделало из Mercedes-Benz Sprinter дом на колёсах

Сакраменто, США, , 07:28 — REGNUM Тюнинг-ателье Lexani из США выпустило дом на колесах, в основу которого легла модель Sprinter немецкой компании Mercedes-Benz. Об этом автомобиле рассказал 20 августа портал Motor1.

В салоне машины, ближе к задним дверям, расположены два раскладных дивана. Над одним из диванов расположены шкафчики, в одном из которых установлена микроволновая печь. Салон также оборудован плитой для приготовления пищи.

Картину дополняет Wi-Fi, DVD, зарядные станции и телевизор Apple с экраном 24 дюйма. Что касается внедорожных качеств, то компания позиционирует автомобиль как машину для экстремальных дорожных условий, она даже получила обозначение LM-EXTV (extreme terrain vehicle). На данный момент Lexani не называет цену автомобиля. В компании отметили, что спрос на такие машины постоянно растёт.

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Напомним, Mercedes-Benz Sprinter — это малотоннажный грузовик, немецкая компания выпускает его 1995 года. Покупателям предлагается большое количество вариантов Sprinter, стоит отметить, что существует только три варианта колёсной базы и три варианта высоты крыши.

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