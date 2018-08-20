«Калашников» готовится показать комплекс Rex-1, нейтрализующий беспилотники

Москва, , 23:30 — REGNUM Концерн «Калашников» в рамках военно-технического форума «Армия-2018» готовится показать модернизированный комплекс Rex-1, нейтрализующий беспилотные летательные аппараты, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на представителя концерна.

По информации агентства, новая модификация комплекса предназначена для глушения каналов связи беспилотного аппрата с управляющим им оператором. Rex-1 оснащен сменными модулями для нейтрализации каналов связи на разных частотах.

Производители сообщают, что электромагнитное воздействие комплекса на стрелка не превышает уровня двух одновременно работающих смартфонов. Rex-1 уже получил сертификат безопасности для продажи на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2018» будет работать в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

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