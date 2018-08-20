Вторник, 21 Августа 2018 года
00:42:14 МСК

«Калашников» готовится показать комплекс Rex-1, нейтрализующий беспилотники

Техника

На форуме «Армия-2018» будет представлена модернизированная версия комплекса Rex-1

Москва, 20 августа 2018, 23:30 — REGNUM  Концерн «Калашников» в рамках военно-технического форума «Армия-2018» готовится показать модернизированный комплекс Rex-1, нейтрализующий беспилотные летательные аппараты, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на представителя концерна.

По информации агентства, новая модификация комплекса предназначена для глушения каналов связи беспилотного аппрата с управляющим им оператором. Rex-1 оснащен сменными модулями для нейтрализации каналов связи на разных частотах.

Производители сообщают, что электромагнитное воздействие комплекса на стрелка не превышает уровня двух одновременно работающих смартфонов. Rex-1 уже получил сертификат безопасности для продажи на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2018» будет работать в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Калашников» готовит к испытаниям новый автомат АК-308. Видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить