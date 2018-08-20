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«Калашников» готовит к испытаниям новый автомат АК-308. Видео

Техника

Оружие рассчитано под мощный винтовочно-пулеметный патрон 7,62х51 стандарта НАТО

Москва, 20 августа 2018, 19:02 — REGNUM  Концерн «Калашников» представил широкой публике свою новую разработку — опытный автомат АК-308, сообщает 20 августа портал «Калашников медиа».

Уточняется, что оружие создано под мощный винтовочно-пулеметный патрон 7,62×51 стандарта НАТО на базе узлов автомата АК-12.

Портал сообщает, что на данный момент идет подготовка к испытаниям нового автомата.

Уже известно, что АК-308 будет оснащаться 20-зарядным магазином, складным телескопическим прикладом регулируемой длины, диоптрическим прицелом и планкой для установки оптического прицела.

Стоит отметить, что хотя патрон 7,62×51 считается слишком мощным для штурмового оружия, тем не менее он применяется в ряде армий блока НАТО как пулеметный и снайперский.

Кроме того, этот боеприпас также очень популярен среди охотников.

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