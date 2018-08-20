Материал-невидимка. Ростех анонсировал маскирующее покрытие для военных

Москва, , 18:02 — REGNUM Прототип специального маскирующего покрытия, способного менять цвет и имитировать окружающую среду, будет показан на стенде корпорации «Ростех» в рамках форума «Армия — 2018», сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

По его словам, материал обладает способностью не только менять цвет, но и изображать на своей поверхности движущиеся элементы окружающей среды, например, колыхание листвы или травы на ветру.

Прототип материала будет продемонстрирован на шлеме из комплекса перспективной экипировки российских военнослужащих.

Уточняется, что покрытие может быть применено не только для одежды или экипировки военных, но и для маскировки боевой техники. Разработчик материала, специалисты ЦНИТИ «Техномаш», заявляют, что расход энергии на смену окраски этого материала составляет от 4 до 20 Вт на квадратный метр покрытия.

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