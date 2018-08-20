Боевой болид Уралвагонзавода доставили на форум «Армия-2018»

Кубинка, Московская область, , 15:22 — REGNUM Специалисты Уралвагонзавода доставили на стенд предприятия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» самую совершенную модификацию танка Т-72, сообщается 20 августа на странице завода «ВКонтакте».

"Встречайте, самый настоящий боевой болид, один из наиболее коммерчески успешных продуктов уральского холдинга», — говорится в подписи к видео.

Добавим, модернизированная машина с индексом Б3М впервые была показана 9 мая на Параде Победы. Затем без всяких пояснительных материалов, она находилась в одном ряду с другими машинами на статической площадке «Танкового биатлона».

Улучшенная «семьдесятдвойка» отличается тем, что впервые за десять лет для нее был создан новый дизельный двигатель мощностью 1 130 л. с. Мотор предыдущей модификации Б3 был слабее почти на 300 «лошадей». Болид вооружили новым 125-миллиметровым орудием с современным прицелом «Сосна-У» и цифровым баллистическим вычислителем. Кроме того, танк получил тепловизионный канал основного прицела, который обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток.

Читайте также: Выручка Уралвагонзавода составила 67,6 млрд рублей в январе-июне 2018 года