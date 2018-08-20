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На Якутском ГПЗ угрозу взрыва предотвращают орошением из шлангов

Техника

Модернизация предприятия происходит непрерывно

Якутск, 20 августа 2018, 14:41 — REGNUM  Резервный парк Якутского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, структура «Сахатранснефтегаза») каждое лето орошается из шлангов с целью предотвращения угрозы взрыва, сообщает 20 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что специальные работы проводятся на заводе для безаварийного снабжения города природным газом.

В рамках принятых программ работы по технологическому перевооружению предприятия идут непрерывно. В 2008 году предприятие построило уникальные шаровые резервуары по 600 кубометров. Они позволяют, позволяющие хранить сжиженные углеводородные газы общим объемом 2400 кубометров.

В настоящее время строительные работы продолжаются на второй очереди завода. Предполагается, что установленное оборудование обеспечит потребность Якутска в природном газе и увеличит объем производства сжиженного газа.

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