Атомный ледокол “Урал” пришел в движение

Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Специалисты Балтийского завода в Петербурге начали погрузку гребных электродвигателей (ГЭД) на третий ледокол серии проекта 22 220 — универсальный атомоход «Урал». Как сообщает 20 августа пресс-служба предприятия, установка ГЭД является одним из основных этапов строительства судна.

Гребные электродвигатели на атомных ледоколах необходимы для быстрой смены направления вращения винтов и скорости при работе реактора на постоянной мощности. Атомный реактор не способен резко менять направление движения, в то время как электродвигатель легко переключить на обратный ход.

Производителем оборудования для всех трех атомных ледоколов проекта 22 220 стал Ленинградский электромашиностроительный завод (входит в состав концерна «Русэлпром»). Комплект электрооборудования был разработан специально для новых атомоходов: он состоит из трех гребных электродвигателей и двух генераторов с системами управления возбуждением. Мощность каждого двигателя составляет 20 МВт, вес — более 300 тонн. По словам технических специалистов, оборудование является передовым в своем классе, отличается высокой надежностью и минимальными расходами при эксплуатации, что необходимо для бесперебойной работы ледокола в в условиях изменчивой ледовой обстановки.

Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заказу ФГУП «Росатомфлот» осуществляет строительство трех самых мощных атомных российских ледоколов проекта 22 220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Плановые сроки сдачи судов: середина 2019 года, ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно.

Универсальные атомные ледоколы данного типа предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, мелководных районах Енисея и Обской губы, а также для проведения спасательных операций.

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