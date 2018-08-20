Минпромторг РФ: Россия не будет строить вертолётоносцы

Москва, , 12:07 — REGNUM Россия отказалась от постройки для своего Военно-морского флота (ВМФ) такого типа кораблей, как классический вертолётоносец. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — цитирует «Интерфакс» его слова.

Также Мантуров подчеркнул, что в различных категориях кораблей и судов ВМФ должны присутствовать носители вертолётов, но корабля, основной функцией которого стала бы транспортировка вертолётного крыла, российские судостроители создавать не станут.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2017 года российские производители вооружения выиграли тендер на поставку Египту боевых вертолетов Ка-52К «Катран» для двух вертолетоносцев проекта Mistral.

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