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Тесты машин показали: небезопасных автопилотов сегодня на рынке нет

Техника

Соответствующие испытания провели эксперты организации IIHS

Вашингтон, 20 августа 2018, 08:06 — REGNUM  Ни одна из представленных сегодня на рынке рынке систем автономного вождения автомобилей не является безопасной, к такому выводы пришли эксперты Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Об этом 19 августа сообщило издание Faktom.

Эксперты IIHS протестировали автомобили компаний Mercedes, Tesla, BMW и Volvo. В частности, при испытаниях моделей Tesla выяснилось, что в случае отключения функции круиз-контроля машины не успевают затормозить перед препятствием. Что касается автомобилей Volvo, то их Pilot Assist инициирует торможение позже, чем ПО машин других марок и он делает это более резко.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило, что компания UBER решила закрыть программу грузовых беспилотных автомобилей и сконцентрироваться на разработке автопилота для легковых машин.

Читайте ранее в этом сюжете: Uber отказались от разработок грузовых беспилотников

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