Продажи легковых авто в странах Западной Европы выросли на 9,1%

Москва, , 07:40 — REGNUM В июле 2018 года в странах Западной Европы было продано 1 млн 186 тыс. 832 автомобиля, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 19 августа сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании LMC Automotive.

C января по июль 2017 года в регионе было продано 9 млн 125 тыс. 171 машин (рост продаж — 2,9%). В топ-5 стран вошли: Германия (317 848 ед., рост продаж — 12,3%), Франция (175 396 ед., рост — 18,9%), Великобритания (163 898 ед., рост — 1,2%), Италия (152 393 ед., рост — 4,4%).

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Аналитики отмечают, что российский авторынок мог бы в июле 2018 года занять в данном рейтинге пятое место, в стране было продано около 133 тыс. автомобилей без учета легкого коммерческого транспорта (LCV).

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в июле 2018 года в России было продано 143 452 легковых автомобиля с учётом LCV.

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