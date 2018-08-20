Названы самые продаваемые в России машины на «механике»

Москва, , 07:39 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года в России было продано более 350 тыс. автомобилей с механической коробкой передач, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, самым популярным авто с МКП является LADA — 154 тыс. проданных экземпляров (+22,1%), на втором месте идет Renault — 51,6 тыс. (+14,3%). Замыкает тройку лидеров корейская KIA — 23,9 тыс. (-7,5%).

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В рейтинг также вошли Hyundai с показателем 21,4 тыс. проданных единиц (+8,6%), Volkswagen (15,9 тыс., +29,5%), Skoda (15 тыс., +15,1%), Chevrolet (14.2 тыс., — 1,6%) и Nisssan (12.9 тыс., +8,3%).

Замыкают рейтинг отечественный УАЗ (9 тыс., +3,1%) и японский Datsun — 7 тыс. (-3,7%). Эксперты «Автостата» отмечают, что за отчетный период доля автомобилей с МКП от всего объема российского рынка составила 44,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали пять самых медленных автомобилей среди тех, что представлены сегодня на мировом авторынке. Первую строчку необычного рейтинга заняла малоизвестная российским автолюбителям модель Peel P50.

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