Летные испытания ракеты для «Панциря» состоятся до конца года

Москва, , 04:25 — REGNUM Модернизированную ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» подвергнут лётным испытаниям до конца 2018 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Раскрывать характеристики усовершенствованной ракеты Чемезов не стал. Она будет лучше предшествующей модели по ряду параметров, отметил он.

До конца 2019 года запланировано проведение приемочных испытаний модернизированного ЗРПК, расказал глава «Ростеха» РИА Новости.

Задачи зенитного ракетно-пушечного комплекса типа «Панцирь» наземного и морского базирования включают ближнее прикрытие гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Комплекс способен действовать при любой погоде и вне зависимости от радиоэлектронной обстановки и периода суток. Комплекс также может защитить обороняемый объект от наземных и надводных угроз.

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