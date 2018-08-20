Понедельник, 20 Августа 2018 года
05:59:05 МСК

Летные испытания ракеты для «Панциря» состоятся до конца года

Техника

Она будет лучше предшествующей модели по ряду параметров

Москва, 20 августа 2018, 04:25 — REGNUM  Модернизированную ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» подвергнут лётным испытаниям до конца 2018 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Раскрывать характеристики усовершенствованной ракеты Чемезов не стал. Она будет лучше предшествующей модели по ряду параметров, отметил он.

До конца 2019 года запланировано проведение приемочных испытаний модернизированного ЗРПК, расказал глава «Ростеха» РИА Новости.

Задачи зенитного ракетно-пушечного комплекса типа «Панцирь» наземного и морского базирования включают ближнее прикрытие гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Комплекс способен действовать при любой погоде и вне зависимости от радиоэлектронной обстановки и периода суток. Комплекс также может защитить обороняемый объект от наземных и надводных угроз.

Читайте также: Что даст российской армии зенитная ракета 40Н6

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить