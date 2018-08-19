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Модернизированный вертолёт Ми-26Т2В совершил свой первый полет

Техника

Полет прошел успешно

Ростов-на-Дону, 19 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Модернизированный вертолёт Ми-26Т2В совершил свой первый полет. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Полет состоялся на территории предприятия «Росвертол» холдинга «Вертолеты России».

Генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что полет прошел успешно, что свидетельствует о верности тех технических решений, которые применялись при модернизации Ми-26.

Благодаря модернизации конструкторам удалось существенно снизить нагрузку на экипаж вертолета. Полет и посадка во многом автоматизированы. Живучесть вертолета значительно повышена за счёт установки современного бортового комплекса обороны.

Вертолет Ми-26Т2В будет поставляться в воздушно-космические силы России.

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Авиастроение
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