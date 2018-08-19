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Германия введет новую систему контроля за состоянием мостов

Техника

Систему вводят после обрушения моста около Генуи в Италии

Германия введет новую систему контроля за состоянием мостов
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Мост

Берлин, 19 августа 2018, 13:09 — REGNUM  Новую систему контроля технического состояния мостов на своей территории введет Германия после обрушения моста около Генуи в Италии, сообщил 19 августа в интервью газете Bild am Sonntag министр транспорта ФРГ Андреас Шойнер.

По словам министра, «усовершенствованный индекс контроля над мостами» будет представлен ведомством уже к концу 2018 года. Основной упор в нем предполагается сделать на состоянии несущей конструкции мостов и проверке допустимой максимальной нагрузки на них.

При этом Андреас Шойнер подчеркнул, что немецким автомобилистам не нужно бояться возможности повторения в ФРГ аварии около Генуи, потому что Германия по строгости мер соблюдения технического состояния мостов находится на втором месте «после Швейцарии».

Напомним, 14 августа рядом с Генуей произошло обрушение длинного пролета моста, через который проходит скоростная трасса Генуя-Савонна. В момент обрушения на мосту находилось 30 легковых автомашин и три грузовых. В результате трагического происшествия погибло свыше 40 человек.

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Обрушения мостов
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