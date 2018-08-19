С начала года поисковики удалили сведения о 2,6 тыс. пиратских сайтов

Москва, , 12:53 — REGNUM За 2018 год поисковые системы, действующие в России, исключили из выдачи 2,6 тысяч пиратских интернет-ресурсов, сообщает Роскомнадзор.

С начала года поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили выдавать ссылки на 2,6 тысяч пиратских сайтов, заблокированных на постоянной основе.

Норма, обязывающая поисковики исключать из выдачи такие ссылки, была введена с 1 октября 2017 года Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Всего за этот период из поисковых систем были исключены сведения об 3,87 тысяч сайтов, распространяющих материалы, нарушающие авторские права.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума, призвал медиа-структуры объединить усилия в борьбе с пиратством. Участники сессии, среди которых были представители холдинга «Газпром-медиа», Mail.ru Group, Ivi.ru и другие, согласились объединить усилия «для формирования здорового и эффективного рынка распространения продукции интеллектуальной собственности» на территории России.