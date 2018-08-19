На АЭС «Фукусима-1» создают дополнительную защиту от цунами

Токио, , 08:38 — REGNUM Дополнительную защиту от удара волнами цунами создают на аварийной японской АЭС «Фукусима-1», сообщает 19 августа газета Yomiuri.

Как передает японское издание, главной целью дополнительной защиты будет предотвращение попадания в океан радиоактивной воды, скапливающейся в подвалах энергоблоков станции. Особо отмечается, что компания-оператор «Фукусима-1» Tokyo Electric Power уже полным ходом ведет работы по изоляции подвальных помещений энергоблоков.

Отметим, причиной аварии 11 марта 2011 года на «Фукусима-1» стал разрушительный удар волной цунами. В результате него на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения реактора, после чего расплавившееся в трех блоках ядерное топливо прожгло защитную оболочку реакторов.

Результатом стал выброс большого количества радиоактивных веществ и радиоактивное заражение прилегающей к району станции территории.