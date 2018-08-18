В России произведено 100 тысяч Mitsubishi Outlander

Москва, , 14:32 — REGNUM 100 тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander произведено в России с момента начала полного цикла производства на калужском заводе «ПСМА Рус» в июле 2012 года. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба российского отделения Mitsubishi.

Сейчас калужское предприятие выпускает не только самую популярную модель бренда — Outlander, но также модель Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем и ряд автомобилей для Группы PSА.

Отметим, кроссовер Outlander является самой продаваемой моделью японского автопроизводителя. За семь месяцев текущего года россияне приобрели их в количестве 13 218 штук, что в 1,5 раза больше чем за аналогичный период в прошлом году. Это позволило Mitsubishi Outlander войти в десятку самых продаваемых в России кроссоверов.