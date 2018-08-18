Volkswagen возобновит российские продажи модели Golf в сентябре

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen возобновит поставки на российский рынок продаж автомобилей своей самой популярной модели Golf. Об этом 18 августа со ссылкой на главу российского отделения Volkswagen Ларса Химмера сообщает издание «Фонтанка».

Поставки Volkswagen Golf в Россию были прекращены в 2016 году после резкого падения продаж модели на фоне экономического кризиса 2014-го года в России. О комплектации обновленного автомобиля, его цене и дате начала продаже модели будет объявлено ближе к старту продаж.

Обновленный Volkswagen Golf получил новый дизайн приборной панели и новую информационно-развлекательную систему.

Автомобиль в Европе продается в трех‑ и пятидверной версии, однако в России будет доступна только пятидверная. Также на российский рынок будет поставляться модель с 1,4-литровый двигателем TSI мощностью 125/150 л.с. При том, что в Европе Golf доступен также с 1,5 двигателем TSI Evo (130/150 л.с.), трехцилиндровым 1,0-литровым TSI (85/110 л.с.), и 1,6-литровым (115 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) турбодизелями.