Продажи дизельных автомобилей в России выросли на 1%

Москва, , 11:46 — REGNUM В первом полугодии 2018 годы на российском авторынке было продано 62,5 тысячи автомобилей с дизельным двигателем, что составило 8% от общего объема продаж. Это на 1% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Такую информацию приводит 18 августа аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

На первом месте по продаже дизельных автомашин находится компания Toyota продавшая на российском рынке 12,5 тысяч автомобилей с дизельным приводом за полгода. На втором месте — BMW с показателем 10,3 тыс. проданных машин, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 5,7 тысячами штук проданных за этот период. Также необходимо отметить, что Volkswagen и KIA продали за этот период по 5 тысяч дизельных автомобилей.

Из конкретных моделей лидирует также Toyota Land Cruiser Prado — продано 4953 штук за полгода, на втором и третьем местах по продажам — Renault Duster и Mitsubishi Pajero Sport соответственно.