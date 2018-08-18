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Китайский производитель GAC планирует выйти на российский авторынок

Техника

GAC Motor является крупнейшим автопроизводителем Китая

Москва, 18 августа 2018, 10:26 — REGNUM  О своих планах выхода на российский авторынок заявили представители китайского бренда GAC, премьера бренда в России состоится на автосалоне в Москве. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба выставки.

О моделях которые планируется поставлять на рынок продаж автомобилей в России и которые будут представлены на московском автосалоне пока не сообщается.

GAC производит модели седан GA8 и внедорожник GS8 оснащенным 200-сильным двигателем с 6-ти ступенчатой коробкой передач, а также компактный кроссовер GS4 с двумя вариантами двигателя: 1,3 литра мощностью 137 л.с. и 1,5 литра мощностью 152 л.с.

GAC Motor является крупнейшим автопроизводителем Китая существующим с 1997 года. Штаб-квартира производителя расположена в Гаунчжоу.

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