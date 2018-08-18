В Белоруссии планируют выпускать аналог пикапов УАЗ

Минск, , 07:45 — REGNUM Возможность серийного производства аналогов российских пикапов УАЗ рассматривает белорусское предприятие «Юнисон» сообщил 17 августа белорусскому изданию Abw генеральный директор завода.

При этом руководством предприятия не планируется разрабатывать собственную модель, речь идет о сборе на белорусском заводе индийского пикапа Mahindra Scorpio.

Как предполагает генеральный директор «Юнисона», такое сотрудничество окажется выгодным для обеих сторон, тем более что ввиду локализации сборки индийский пикап окажется дешевле УАЗа.

Mahindra Scorpio оснащен более мощным, чем УАЗ 140-сильным дизелем, также он оснащен жестко подключаемым полным приводом и системами ABS, EBD.

Предполагается выпуск двух версий Mahindra Scorpio на заводе «Юнисон»: с двухрядной кабиной на 5 человек и трехрядной для 7 человек.