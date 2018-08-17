Фронтовой бомбардировщик Су-24 получает «вторую» жизнь

Дамаск, , 17:12 — REGNUM В Вооруженные Силы СССР фронтовые бомбардировщики Су-24 начали поступать в 1975 году. Таким образом, боевая машина более сорока лет стоит на вооружении. Су-24 использовались в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии. Однако списывать ее рано. Эти самолеты показали очень высокую боевую эффективность в Сирии и получат «вторую» жизнь. Сейчас в рядах ВКС и морской авиации ВМФ находится более 120 модифицированных Су-24.

Министерство обороны РФ приняло решение свести Су-24 в отдельные смешанные авиаполки, где будут эскадрильи, укомплектованные самолетами-разведчиками Су-24МР и бомбардировщиками Су-24М. Первая авиачасть подобного типа уже сформирована на базе 11-го смешанного авиационный полка, который входит 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа ВКС РФ.

Резкое повышение боевой эффективности Су-24 обеспечило оснащение самолета специализированной вычислительной подсистемой СВП-24 «Гефест». Благодаря ей точность бомбометания боевой машины выросла в разы.

Бортовой компьютер самолета, получив и обработав данные (влажность воздуха, скорость ветра, скорость полета, координаты цели и ряд других показателей) проводит расчет курса, скорости и высоты сброса бомбы. В определенной точке полета самолета происходит автоматическое бомбометание. Так обычная бомба по характеристикам становится высокоточным боеприпасом. Это и превратило Су-24М в современное и «дешевое» оружие и дало ему «вторую» жизнь.