В сеть попали шпионские фото седана Chevrolet Cavalier 2019

Пекин, , 15:56 — REGNUM Фотографии обновлённого седана Chevrolet Cavalier 2019 модельного года, который выпускает завод, принадлежащий GM и SAIC, появились в сети, снимки 17 августа опубликовал портал NJCar.

https://www.facebook.com/njcarru/posts/1903931809696860

Несмотря на то, что запечатлённый на фотографиях автомобиль полностью покрыт камуфляжем, заметно, что новая версия авто получила иную решётку радиатора и новые бамперы. Также автомобиль обзавёлся новой передней оптикой. Ожидается, что моторная гамма Cavalier останется прежней. По поводу интерьера сказать на данный момент ничего нельзя, поскольку автопроизводитель на данный момент скрывает от автопапарацци переднюю панель и рулевое колесо.

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Напомним, в основе Chevrolet Cavalier лежит та же платформа, что и в основе Chevrolet Cruze первого поколения (Delta II). На этом же шасси построены такие автомобили, как Opel Astra J, Buick Excelle XT, Chevrolet Volt, Chevrolet Orlando и китайский Baojun 560. Предыдущее обновление модели компания провела осенью 2017 года.

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