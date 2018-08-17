Появилась информация о двигателе кроссовера Audi RS Q3 2019

Лондон, , 15:36 — REGNUM В сети появилась информация о «заряженной» версии кроссовера Audi Q3, автомобиль 2019 модельного года с индексом RS получит силовую установку, мощность которой составит 362 л. с. Об этом 16 августа сообщил британский журнал Autocar.

Стоит отметить, что на новой машине, как и на старой, будет установлен двигатель объёмом 2,5 л, однако его мощность будет увеличена (с 340 л. с.). Автомобиль будет производиться на заводе компании, расположенном в венгерском городе Дьёр.

Читайте также: Появилась новая информация о первом кроссовере УАЗ

Напомним, стандартная версия нового Q3 выйдет на рынок в ноябре 2018 года. Кроссовер 2017−2018 модельного года в топовой комплектации оборудован 2-литровым турбомотором мощностью 220 л. с.

Читайте ранее в этом сюжете: В рекламе Toyota Чака Норриса заменили пикапом

Читайте развитие сюжета: В сеть попали шпионские фото седана Chevrolet Cavalier 2019