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В рекламе Toyota Чака Норриса заменили пикапом

Техника

Японский производитель выпустил ролик, посвящённый модели Tacoma

Вашингтон, 17 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Чак Норрис снялся в рекламе нового пикапа Toyota Tacoma, известный актёр и герой интернет-мемов передал автомобилю свою суперсилу через автограф. Ролик был опубликован 16 августа на портале Motor1.

После этого машина смогла делать всё, на что способен Чак Норрис, начиная от спасения полицейских и заканчивая победой на шахматном чемпионате. «Вы заменили меня грузовиком?» — спрашивает в конце ролика актёр у продюсера.

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Напомним, Toyota выпускает среднеразмерный пикап Tacoma с 1995 года. Модель представляет собой пикап Hilux, модифицированный для США. Третье поколение автомобиля японский автопроизводитель выпускал с 2015 года. В США этот пикап можно приобрести по цене от $25 400 (1,7 млн рублей по текущему курсу).

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