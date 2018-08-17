В России активно идут разработки истребителя-перехватчика МиГ-41

Москва, , 15:08 — REGNUM Российские авиаконструкторы занимаются разработкой истребителя пятого поколения МиГ-41. Об этом рассказал гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

По словам главы компании, данный проект не является «мифическим», работы над ним начались уже давно.

«Сейчас мы интенсивно ведем эти работы под эгидой Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и в скором времени уже представим их общественности», — подчеркнул Тарасенко на встрече с журналистами.

Напомним, ранее сообщалось, что новый боевой самолёт МиГ-41, известный как «перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» (ПАК ДП), придёт на смену легендарному советскому перехватчику МиГ-31, до сих пор стоящему на боевом дежурстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал, что модернизация сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал».

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