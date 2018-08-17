Составлен рейтинг первых машин российских автовладельцев

Москва, , 13:27 — REGNUM В качестве своего первого автомобиля граждане России чаще всего приобретают машины производства «АвтоВАЗа». Таковы результаты опроса, проведённого сервисом объявлений «Юла Авто». Они были опубликованы 17 августа на сайте агентства «Прайм».

Отмечается, что в опросе приняли участие 5 тыс. пользователей российского сегмента сети. Вторую позицию в рейтинге заняла марка BMW, третью — Audi. На четвёртой строчке разместилась японская Toyota, а вот замыкают топ-5 согласно результатам опроса автомобили «Москвич».

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобилей китайского и японского производства по итогам продаж первого полугодия 2018 года. В топ-3 китайского автопрома вошли Lifan X60, Chery Tiggo 3 и Lifan Myway. В первую тройку рейтинга японских автомобилей попали Toyota Camry, RAV4 и Mitsubishi Outlander.

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