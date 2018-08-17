Появилась новая информация о первом кроссовере УАЗ

Ульяновск, , 12:28 — REGNUM Трансмиссию первого кроссовера УАЗ разработала компания «Ладога» из Тольятти. Её инженеры уже передали на завод документацию на редукторы переднего и заднего мостов. Об этом 16 августа сообщил портал Quto.

Выпускать редукторы будет Заволжский моторный завод. Сообщается также, что новая машина УАЗ будет оборудована системой постоянного полного привода, автомобиль будет безрамным, с продольным расположением двигателя.

Читайте также: Baojun показала фото обновлённого хетчбэка 310

Напомним, о том, что УАЗ готовится к выпуску кроссовера под индексом 3170 ИА REGNUM сообщило ещё в мае 2016 года, ожидалось, что машина выйдет на рынок в 2020 году. Ранее СМИ сообщили, что УАЗ представит новый кроссовер на предстоящем автосалоне в Москве, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны рублёвые цены Hyundai Santa Fe четвертого поколения