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Появилась новая информация о первом кроссовере УАЗ

Техника

Закончена работа над созданием трансмисии автомобиля под индексом 3170

Ульяновск, 17 августа 2018, 12:28 — REGNUM  Трансмиссию первого кроссовера УАЗ разработала компания «Ладога» из Тольятти. Её инженеры уже передали на завод документацию на редукторы переднего и заднего мостов. Об этом 16 августа сообщил портал Quto.

Выпускать редукторы будет Заволжский моторный завод. Сообщается также, что новая машина УАЗ будет оборудована системой постоянного полного привода, автомобиль будет безрамным, с продольным расположением двигателя.

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Напомним, о том, что УАЗ готовится к выпуску кроссовера под индексом 3170 ИА REGNUM сообщило ещё в мае 2016 года, ожидалось, что машина выйдет на рынок в 2020 году. Ранее СМИ сообщили, что УАЗ представит новый кроссовер на предстоящем автосалоне в Москве, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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