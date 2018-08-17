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Baojun показала фото обновлённого хетчбэка 310

Техника

Автомобиль будет поставляться на рынок с двумя вариантами двигателей

Пекин, 17 августа 2018, 10:14 — REGNUM  В сеть выложили фотографии обновлённого автомобиля Baojun 310, который производит совместное предприятие General Motors, Saic и Liuzhou Wuling Motors. Снимки опубликовал 17 августа журнал «Колёса».

https://www.facebook.com/kolesa.ru/posts/2023979534292511

Автомобиль получил новые передний и задний бамперы, решётку радиатора с новым рисунком, а также противотуманные ходовые огни. Автомобиль будет поставляться на рынок с двумя вариантами двигателей: мощностью 82 л. с. (1,2 л) или 112 л. с. (1,5 л). Усилие от двигателя на колеса будет передавать механическая или роботизированная коробка в зависимости от выбора покупателя.

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Напомним, Baojun 310 — это субкомпактный хетчбэк, который компания впервые показала широкой публике в апреле 2016 года на автосалоне в Пекине. Производится машина с сентября 2016 года.

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