Baojun показала фото обновлённого хетчбэка 310

Пекин, , 10:14 — REGNUM В сеть выложили фотографии обновлённого автомобиля Baojun 310, который производит совместное предприятие General Motors, Saic и Liuzhou Wuling Motors. Снимки опубликовал 17 августа журнал «Колёса».

https://www.facebook.com/kolesa.ru/posts/2023979534292511

Автомобиль получил новые передний и задний бамперы, решётку радиатора с новым рисунком, а также противотуманные ходовые огни. Автомобиль будет поставляться на рынок с двумя вариантами двигателей: мощностью 82 л. с. (1,2 л) или 112 л. с. (1,5 л). Усилие от двигателя на колеса будет передавать механическая или роботизированная коробка в зависимости от выбора покупателя.

Читайте также: Власти Швейцарии запретили дизельные автомобили Mercedes и Porsche

Напомним, Baojun 310 — это субкомпактный хетчбэк, который компания впервые показала широкой публике в апреле 2016 года на автосалоне в Пекине. Производится машина с сентября 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания APR выпустила 350-сильную версию кроссовера Volkswagen Atlas