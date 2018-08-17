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Toyota Verso не смог конкурировать с гибридами и кроссоверами на рынке ЕС

Техника

Японский автопроизводитель решил вывести модель с рынка

Toyota Verso не смог конкурировать с гибридами и кроссоверами на рынке ЕС
Toyota UK
Toyota Verso. Приборная панель

Брюссель, 17 августа 2018, 09:36 — REGNUM  Toyota больше не будет продавать в ЕС компактвэн Verso, автомобиль не смог конкурировать на рынке с машинами класса SUV. Об этом 16 августа сообщил журнал Autocar.

В 2018 году японский автопроизводитель смог реализовать в ЕС лишь 821 экземпляр Verso, в то время как RAV4 разошёлся в количестве 3921 ед. Стоит отметить, что при этом 88% продаж компакт-кроссовера пришлось на гибридную версию, а Verso продавался в ЕС лишь с классическими двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что имеющихся на складах запасов Verso хватит до конца 2018 года.

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Напомним, компактвэн Toyota Verso выпускается компанией в пятиместном и семиместном вариантах. Модель впервые была показана в 2009 году на мотор-шоу в Женеве.

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