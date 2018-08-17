Обновление самолётов Трампа обойдётся Пентагону в $34 млн

Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Работы по обновлению интерьера двух лайнеров Boeing 747 президента США Дональда Трампа обошлись бюджету Пентагона в сумму, превысившую $34 млн. Об этом пишет 16 августа портал Defense One.

Отмечается, что 14 августа военное ведомство США заключила с концерном Boeing контракт, согласно которому авиапроизводитель обязан обновить элементы интерьера, поменять ковры и кресла в VIP-салоне, а также перекрасить лайнеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Boeing заключила контракт на строительство новых самолётов, которыми будут пользоваться действующий президент США Дональд Трамп и его преемники. По сведениям американских СМИ, сумма контракта составит порядка $3,6 млрд.

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