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Обновление самолётов Трампа обойдётся Пентагону в $34 млн

Техника

Авиапроизводитель обязан обновить элементы интерьера, поменять ковры и кресла в VIP-салоне, а также перекрасить лайнеры

Обновление самолётов Трампа обойдётся Пентагону в $34 млн
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 августа 2018, 09:00 — REGNUM  Работы по обновлению интерьера двух лайнеров Boeing 747 президента США Дональда Трампа обошлись бюджету Пентагона в сумму, превысившую $34 млн. Об этом пишет 16 августа портал Defense One.

Отмечается, что 14 августа военное ведомство США заключила с концерном Boeing контракт, согласно которому авиапроизводитель обязан обновить элементы интерьера, поменять ковры и кресла в VIP-салоне, а также перекрасить лайнеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Boeing заключила контракт на строительство новых самолётов, которыми будут пользоваться действующий президент США Дональд Трамп и его преемники. По сведениям американских СМИ, сумма контракта составит порядка $3,6 млрд.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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