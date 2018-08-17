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Власти Швейцарии запретили дизельные автомобили Mercedes и Porsche

Техника

С 17 августа 2018 года эти автомобили нельзя будет зарегистрировать

Берн, 17 августа 2018, 07:50 — REGNUM  Правительство Швейцарии ввело запрет на некоторые дизельные автомобили марок Mercedes и Porsche. Под него попали модели, оборудование которых может обманывать службы экоконтроля. Об этом 15 августа сообщил портал CNET.

С момента начала действия запрета в Швейцарии (17 августа 2018 года) нельзя будет зарегистрировать кроссовер Porsche Macan с 3-литровым мотором, Porsche Cayenne с 4,2-литровым двигателем и автомобиль Mercedes Vito van с дизельным мотором объёмом 1,6 л. Отмечается, что регистрация этих автомобилей будет возможна в случае, если их оборудование будет исправлено.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что в Германии вступили в действие первые запреты на дизельные автомобили. По некоторым участкам трасс не могут передвигаться машины, не отвечающие определённым стандартам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии вступили в силу первые запреты на дизельные автомобили

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