Компания Jeep назвала рублёвые цены внедорожника Wrangler

Москва, , 07:25 — REGNUM Компания Jeep назвала рублёвые цены на новое поколение внедорожника Wrangler. Желающие стать обладателем двухдверной версии автомобиля в базовой комплектации выложат за неё 3 млн 150 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщил портал Autonews.

Стоит отметить, что в России производитель из США будет продавать Wrangler лишь с одним вариантом двигателя — 2-литровым турбированным бензиновым агрегатом мощностью 272 л. с., показатель крутящего момента которого равен 400 нм. Усилие на колеса будет передавать восьмиступенчатая автоматическая КП. Машина оборудована системой полного привода и раздаточной коробкой, имеющей пять режимов работы. Стоимость топовой четырёхдверной версии Wrangler (вариант Rubicon) составляет 3 млн 950 тыс. рублей, двухдверной — 3 млн 740 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что четырехдверный пикап Wrangler автопроизводитель выпустит в 2019 году. Модель получила называние Scrambler.

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