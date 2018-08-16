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ВМС США: Успешно испытана новая зенитная ракета ESSM. Видео

Техника

Тактико-технические характеристики новой ракеты не раскрываются

ВМС США: Успешно испытана новая зенитная ракета ESSM. Видео
U.S. Navy
Зенитная ракета ESSM

Вашингтон, 16 августа 2018, 22:02 — REGNUM  Военно-морское командование США опубликовало видеозапись испытаний новой зенитной ракеты версии Block.2 Evolved Sea Sparrow (ESSM).

По информации портала Navy Recognition, тестирование новой ракеты, проведенное в июне этого года, было признано успешным, командование ВМС США утверждает, что новая ракета поразила воздушную мишень BQM-74E.

При этом тактико-технические характеристики новой ракеты ESSM не раскрываются.

По некоторым данным, новая версия ракеты оснащена системой наведения, которая не нуждается в дополнительном целеуказании с борта корабля.

Справка ИА REGNUM : зенитные ракеты ESSM были разработаны консорциумом с участием 12 стран НАТО для защиты кораблей от атак с воздуха. Базовая модель этой ракеты способна поражать воздушные цели на расстоянии 50 км.

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