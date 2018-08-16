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На Балтийском море испытали десантно-штурмовую лодку, «морскую БМП»

Техника

Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 была принята на вооружение в 2017 году

На Балтийском море испытали десантно-штурмовую лодку, «морскую БМП»
Иллюстрация: Mil.ru
Десантно-штурмовая лодка (ДШЛ) проекта 02800

Санкт-Петербург, 16 августа 2018, 19:51 — REGNUM  На прошедших в районе Кронштадта учениях Отряд противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы испытал на учениях новую десантно-штурмовую лодку проекта 02800, сообщает 16 августа телеканал «Звезда».

Десантно-штурмовая лодка, получившая неофициальное прозвище «морская БМП», была принята на вооружение в 2017 году. Шесть лодок этого образца были переданы Тихоокеанскому, Черноморскому и Балтийскому флотам.

Они презназначены для патрулирования, диверсионных и контрдиверсионных действий, доставки и огневой поддержки досмотровых и десантно-штурмовых групп, морской пехоты и подразделений специального назначения.

Десятиметровая лодка низкого профиля благодаря водометным движителям может развивать скорость до 40 узлов. Лодка частично бронирована и вооружена двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный.

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Военно-морской флот
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