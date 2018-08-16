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Новый фрегат «Адмирал Григорович» стрелял ракетами «Калибр». Видео

Техника

Видеозапись ракетных пусков с нового фрегата Черноморского флота опубликована в сети YouTube

Новый фрегат «Адмирал Григорович» стрелял ракетами «Калибр». Видео
Иллюстрация: Mil.ru
Фрегат «Адмирал Григорович»

Москва, 16 августа 2018, 18:45 — REGNUM  Новый сторожевой корабль (фрегат) Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил пуски крылатых ракет «Калибр», которые были сняты на видео.

Видеозапись ракетных стрельб с борта фрегата «Адмирал Григорович» была опбликована 16 августа в сети YouTube.

Крылатые ракеты были запущены в акватории Черного моря в рамках проходящих там военно-морских учений.

Справка ИА REGNUM : многоцелевой фрегат «Адмирал Григорович» дальней морской зоны проекта 11 356Р/М передан флоту в марте 2016 года. В июне 2016 года прибыл в постоянную базу в Севастополь. Несколько раз совершал походы в Средиземное море и участвовал в нанесении ударов по террористам на территории Сирии.

При длине около 125 метров имеет водоизмещение 4035 тонн. Дальность автономного плавания — 4850 морских миль (8982 км). Экипаж — 180 человек и 20 морских пехотинцев. Дизель-газотурбинная силовая установка позволяет кораблю достигать скорости 30 узлов.

Вооружен ракетным комплексом «Калибр-НК» с боекомплектом из восьми противолодочных или противокорабельных ракет, 100-мм артустановкой А-190, двумя зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, пусковыми установками зенитных ракет, двумя торпедными аппаратами, противолодочными ракетами и глубинными бомбами.

Фрегат оснащен вертолетной площадкой и несет в ангаре один вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31.

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